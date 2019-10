HISTORIA DE VIDA.

Sin calificación.

Soy LUZ MARINA RIOS GIL , la numero 10 entre 11 hermanos (a) provengo de una familia donde me enseñaron a ser emprendedora, a muy tierna edad empecé a vender caramelos, sosiegas y jaleas, en la escuela de mi tierra natal llevaba, por eso crecí con una mente emprendedora, ingrese a una institución educativa y obtuve mi título de bachillerato técnico en modistería, confeccionaba ropa para acceder a recursos económicos, con esto me sostenía y aportaba a mis padres y hermanos , luego logre ingresar a la universidad tecnológica del choco “Diego Louis Córdoba” de forma extramural, donde obtuve el título de licenciada en química y biología, luego ingrese al magisterio y pensaba que por el hecho de estar laborando había definido mi situación de vida, pero para mi sorpresa, se me declaro la vacancia definitiva como docente, esto me permitió militar en el partido político Mira , empezando desde lo comunitario, en el barrio donde vivo hace 19 años, y fui elegida presidenta de la J.A.C. con el apoyo del partido político Mira, en el cual he venido aprendiendo principios y valores políticos , el respeto y amor a los demás. Y en especial el servicio a los más necesitados. Empecé a incursionar en lo político por el liderazgo que ejercía. Teniendo como base el trabajo comunitario me postule como candidata al concejo de Quibdó, periodo 2016-2019, al terminar las elecciones no me fue posible alcanzar esa curul, pero continúe con el trabajo comunitario desde la J.A.C, por el barrio porvenir, por esta actividad logre ganarme una beca para estudiar una maestría en gobierno y políticas públicas con énfasis en construcción de paz , y antes de recibir el título, me sorprendo con la noticia que asumiría la curul en el concejo, por ser la segunda más votada en la lista

Hoy día tengo el título de magíster y nuevamente el partido político Mira me da la oportunidad de postularme como candidata al concejo de Quibdó para el periodo 2020-2023, a lo que manifiesto que con gran amor, orgullo, y felicidad llevo puesta la camiseta del partido, con sus principios y valores, para seguir el trabajo por el bienestar de las familias, siendo uno de los partidos que le brinda oportunidad a las mujeres, en cargos de toma de decisión y los espacios de la política y expreso que si no fuera por el partido político Mira, no hubiera tenido esta oportunidad, gracias Partido Político Mira.

