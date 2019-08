Entrego mi corazón a la comunidad: Mauricio Caly

Sin calificación.

En San Benito, Medellín, la capital antioqueña, una sede de colores blancos y azules, y con un letrero que decía MIRA, lo inquietaron. “Sentí mucha curiosidad de saber qué significaban esas cuatro letras”, recordó Mauricio Caly Padilla, quien hace 15 años ingresó al Partido MIRA, en donde dice “ha podido entregar su corazón a la comunidad”.

“Mi primera experiencia fue realizando labores de mesero en la cafetería de MIRA y vendiendo el periódico de MIRA, y luego realicé la tarea de campo con mi directora política Beatriz Arias. Poco a poco fui recibiendo de ella responsabilidades como la que hoy desarrollo como vocal de control”, relató el hijo de Never y Omaira, y hermano de Saira.

Esos fueron los primeros momentos en su colectividad en ese ya lejano 2004, el que evoca con mucha pasión, pues “gracias a Dios”, como él lo reiteró, ha sido el mejor camino, sendero que lo ha llenado de inmensas alegrías, como esa noche que le anunciaron que representaría al Partido MIRA. “Una noche me llamaron a la tarima y me informaron que yo sería la cabeza de lista a la Asamblea de Antioquia, eso fue emocionante… Para mí es todo un honor el llevar en alto la bandera de mi Partido MIRA, y sin pena alguna reconozco que la emoción me hizo llorar dos días seguidos”, confesó Caly Padilla con una gran sonrisa en su rostro.

Este orgulloso esposo de Carolina Carmona y padre de un pequeño de tres años, Mauricio, recalcó que su labor está dirigida a que el Partido MIRA sea reconocido por sus excelentes líderes, y él sueña ser uno de ellos. “Por ello me comprometo con mis dirigentes y la comunidad, soy un amigo, un servidor”, declaró.

Asiduo lector, apasionado por conocer nuevos lugares y de compartir con su familia, este tecnólogo en costos y presupuestos, y estudiante de administración financiera, de 35 años, quiere también especializarse en marketing comercial y político, porque considera que así puede aportar más y seguir entregando su corazón a sus semejantes.

¿Ha sido de utilidad? De 1 a 5 estrellas:

Comentarios