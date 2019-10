“El sentido de la política es trabajar por el bien común”: Mildreth Gil

5 / 5 ( 10 )

En una tradicional cafetería familiar, en Corinto, Cauca, se encuentra Mildreth Gil Pérez, una mujer nacida en La Virginia, Risaralda, pero que por cosas de Dios, llegó a las estribaciones de la cordillera Central, al fértil municipio caucano, en donde descubrió que el verdadero sentido de la política es trabajar por el bien común.

En su negocio familiar, en donde se produce una de las mejores hojaldras del pueblo, Mildreth recordó que hace 12 años conoció el Partido MIRA. “Hago parte del Partido MIRA hace 12 años. Llegué por un programa social en el año 2007, en ese tiempo se llevaba a cabo en el municipio un programa de alfabetización del adulto mayor y el asesor de esa época me hizo la invitación para participar de los diferentes programas que se realizaban en ese tiempo”, relató.

Con 33 años es casada y madre de Samantha, además comparte con su señora madre y dos hermanos, por lo que da gracias a Dios por las oportunidades brindadas y por contar con sus parientes, quienes la apoyan en su labor diaria de servicio.

En su militancia ha tenido grandes satisfacciones, como los logros del Partido MIRA al recuperar sus tres curules en el Senado, sin embargo lleva en su corazón la celebración del día del Adulto Mayor en Corinto, cuando en la concha acústica hubo lleno de personas beneficiadas.

Apasionada por la música romántica, su sueño personal es estudiar derecho, especializarse en derechos humanos, y en el Partido MIRA poder realizar un trabajo arduo para hacerlo más visible en el municipio.

Para ella ser miraísta es sencillamente una experiencia maravillosa. “Aquí he aprendido el verdadero sentido de la política que es servirle a la gente sin esperar nada a cambio. En MIRA he aprendido principios y valores, los cuales me han permitido crecer en varios aspectos de la vida”, manifestó.

Con emoción invitó a no desfallecer y a continuar con el trabajo incondicional por el Partido MIRA. “Hemos ido dejando huella en nuestro país con las lleyes y trabajo contínuo, y por eso le digo a todos los colombianos que MIRA es un Partido que promueve el trabajo en equipo, la unión, la justicia, la equidad y el respeto a los demás”, indicó.

