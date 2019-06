El médico Carlos Ramírez, anhela ver crecer a la niñez en un país con valores

4.9 / 5 ( 8 )

A sus 16 años, Carlos Andrés, disfrutaba con la música de su tocayo Carlos Vives, la cual lo cautivó por las notas del acordeón que emanaban sentido de pertenencia por Colombia, ese país el que ahora, desde otro escenario, sueña que sea la Nación en la que crezcan sus hijos y toda nuestra niñez, en medio de valores y principios.

Es por ello que en la actualidad, este médico graduado de la Universidad del Tolima y especialista en gerencia de la salud de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, FUCS, en Bogotá, no cesa en su labor comunitaria enarbolando las banderas azules del Partido Político MIRA, su más apreciada herramienta para construir equidad con transparencia.

Carlos Andrés Ramírez Rey ingresó activamente a la militancia miraísta a sus 22 años, es decir en 2006, luego de 6 años de conocer la dinámica del partido por sus progenitores.

“Inicialmente mis padres me mantenían informado del Partido pero fue solo hasta el año 2006 que recibí una invitación de Juventudes MIRA para integrar Juventudes Tolima, llegué y me quedé. En el 2008 apoyé como asesor de la Comuna 10 de Ibagué y en 2011 las directivas del Partido consideraron mi labor para representar al MIRA como candidato a la alcaldía”, recordó el esposo de Andrea Carolina Ibáñez y el padre de dos hijos de 6 y 2 años.

Es ese el momento más relevante en su participación en la colectividad, evocó puesto que en aquella oportunidad tuvo que medirse a los medios de comunicación, asumir con responsabilidad debates y salir a la plaza pública. “Conté con el gran acompañamiento de más de 5.000 líderes y logramos el apoyo de 16.000 personas en la ciudad y sobre todo el reconocimiento del Partido MIRA como un gran actor político en las elecciones locales”, expresó el galeno.

Fanático de los deportes, desde el baloncesto de la NBA, hasta el tenis de los grand slam, las grandes ligas del béisbol y el deporte rey, el fútbol, Carlos Andrés vive en un constante agradecimiento a Dios por las oportunidades brindadas, y por eso no deja de prepararse, no solo en su área la medicina sino en historia, geografía y cultura general. “Deseo iniciar una maestría en desarrollo humano organizacional, porque sé que me tengo que preparar para los grandes retos. Debemos tener presente que existe una ayuda inigualable, que Dios nos ayuda a conocer lo que tenemos y MIRA nos da la oportunidad de explotarlo”, manifestó.

Para él, ser miraísta es un estilo de vida. “Es una forma de pensar y de ver la política como un verdadero servicio a los demás. Ser miraísta es lograr también el cambio individual y colectivo con el ejemplo y con la aplicación de valores a todo nivel. Reconozco que MIRA cambió la manera de ver la política, me permitió ver que socialmente cada ser es útil, que la opinión y el aporte de cada uno construye sociedad”, aseguró Carlos Andrés.

Con la seguridad que le dan sus valores incitó a los “miraístas a perder el temor, los miedos que no permiten que exploremos todas nuestras capacidades… Los invito a superar nuestras barreras, digo nuestras, porque la gran mayoría de ocasiones somos nosotros mismos los que nos inventamos estas barreras”, explicó mientras convocó a quienes desean construir sociedad: “A quienes nos ven, a quienes han escuchado de nosotros, de MIRA, los invitamos a que nos conozcan, pues somos hombres y mujeres que queremos una sociedad construida con una base de valores sólida y que trascienda a las generaciones”.

Así, el doctor Ramírez anhela, junto a su esposa, ver crecer a sus hijos y a toda la niñez colombiana, para que sean hombres y mujeres de valores. “Quiero que hagan parte de este lindo y gran proyecto que es MIRA, que vean a MIRA y a sus líderes gobernar este país… Tengo ese gran sueño”, avizoró.

