Cuáles fueron las conclusiones de la audiencia sobre cáncer infantil

Reducir la brecha entre el régimen subsidiado y contributivo, articular la institucionalidad, así como reconocer que los niños que padecen la enfermedad no son cifras sino seres humanos, fueron algunas de las conclusiones de la Audiencia Pública ‘Retos y Perspectivas del Cáncer Infantil en Colombia’, y que fue convocada por la senadora Aydeé Lizarazo Cubillos.

La actividad se realizó en la Comisión VII del Senado de la República, este martes 17 de septiembre de 2019, y congregó a diversas entidades e instituciones públicas y privadas, lo cual sirvió para abrir espacios para la reflexión y el análisis, expresó la congresista del Partido Político MIRA, Lizarazo Cubillos.

Entre los retos está el de avanzar en fortalecer la oportunidad e integralidad, comprometer a las EPS en las acciones permanentes para una eficaz atención, diagnóstico y tratamiento, además de apoyar y reforzar los esfuerzos de los servicios sociales, entre ellos los albergues y los hogares de paso, expresó la senadora.

“En la Comisión VII, en el Senado y desde nuestros escenarios estamos en plena disposición de hacer lo posible para dar soluciones a las inquietudes expuestas. Hubo consenso en la falta de articulación, y ello nos lleva a la reflexión, porque los casos de cáncer infantil se pueden enfrentar y reducir la tasa de mortalidad y aumentar la supervivencia, pero debemos coordinar para ser más eficientes. Tenemos que asegurar que nuestros niños tengan las mismas condiciones de las que tienen otros pequeños en países más avanzados y organizados, pues tenemos todo para enfrentar el cáncer”, reiteró la congresista Lizarazo Cubillos.

Al finalizar, la senadora agradeció la asistencia de las entidades e instituciones públicas y privadas, mientras que aseguró que junto a un niño o niña afectado por el cáncer hay todo un círculo que se ve también lesionado como es su familia, amigos y comunidad.

LAS CONCLUSIONES

* Los niños no son cifras.

* Oportunidad e integralidad.

* Reducir brecha de régimen subsidiado y contributivo.

* Fortalecer mesa seguimiento de la Defensoría del Pueblo.

* Reto EPS, acciones permanentes.

* Articular institucionalidad.

* Reforzar servicios sociales: albergues, hogares de paso.

ALGUNAS FRASES

Laura Nikol Cortina Alape, sobreviviente cáncer.

“Durante el tratamiento tuve muchos inconvenientes con las EPS y tuvimos que entutelar. En este momento, luego de la lucha he podido graduarme y la experiencia de vivir en un hospital me ha servido para motivarme y luchar por mis metas, además me ha acercado a Dios”.

Ayda Milena Gutiérrez, delegada del Ministerio de Salud y Protección Social.

“Entre sus 10 prioridades de salud pública, el ministerio incluye el cáncer y el infantil”.

Amaranto Suárez, Instituto Nacional de Cancerología.

“Tasa de mortalidad de cáncer infantil en Colombia es de 50 casos por millón”.

Martha Ospina, Instituto Nacional de Salud, INS.

“Existen falencias pero tenemos tecnología, especialistas, cobertura; qué falta, articulación”.

Cristina Arango, Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Adrés

“No solo es aumentar ingresos sino mejorar y controlar los costos de los medicamentos”.

Renata Vera, delegada Asociación Colombiana de Salud Pública

“El niño no es un papel o una cifra, es un ser humano. Humanizar la atención”.

Teresa Linares, delegada de la Universidad Nacional de Colombia

“Tenemos todo, las leyes, los especialistas, todo, nos falta tener la voluntad de ordenar y articular”.

Carmen Eugenia Dávila, delegada de la Defensoría del Pueblo

“Fallas en la oportunidad de la atención; no es problema de dinero, es de coordinación”.

Néstor Álvarez, Asociación de Pacientes de Alto Costo

“Hay un problema de compra de servicios por parte de EPS. Hay que hacer una defensa del derecho fundamental”.

Jaqueline Lízcano, del Consejo Nacional de Cáncer Infantil.

“Necesitamos oportunidad en diagnóstico e inicio del tratamiento para salvar a nuestros hijos”.

Gabriel Lago, exmagistrado del Tribunal Médico.

“Seguimiento al proceso salud-enfermedad y estructurar mecanismos de financiamiento”.

