Costos de incumplimiento del Operador del Relleno  ‘Doña Juana’ no se deben trasladar a los usuarios

La Bancada del Partido Político MIRA, integrada por las Concejalas Olga Victoria Rubio Cortes y Luz Mireya Camelo, aseguró que urge tomar medidas contundentes frente al incumplimiento del operador del relleno sanitario Doña Juana, pues a pesar de que ya venció el plazo para cumplir lo ordenado en el laudo arbitral emitido el pasado 28 de septiembre por el Tribunal de la Cámara de Comercio de Bogotá, el operador sigue incumpliendo cinco de los once puntos prioritarios, de acuerdo con un informe de la Personería Distrital.

En el debate que realizamos el pasado 6 de mayo advertimos que el Operador del Relleno le ha incumplido sistemáticamente al Distrito. Hoy la Personería Distrital nos da la razón.

Según el documento del 30 de mayo de 2019, la UAESP suministró información a la Personería respecto de las obligaciones del laudo, los avances de las implementaciones y las actuaciones realizadas, en donde se encontró que:

1. No se ha realizado el aprovechamiento de hasta un 20% de los residuos que ingresan al re-lleno. Bogotá produce cerca de 6.300 toneladas de residuos diarios, en ese orden se deberían estar aprovechando 1.260 toneladas, pero al momento solo se está aprove-chando el 1,8%, esto es, 64,8 toneladas.

2. No se ha rendido el informe de las inversiones en gestión social de los años 2012 al 2016.

3. Está en mora de cumplirse la contratación y entrega de los peritajes técnicos de la maquinaria permanente, la UAESP señala que se presentaron unos peritajes que no cumplen con el alcance de la obligación.

4. Falta cumplir con la optimización del Sistema de Tratamiento de Lixiviados, ya que no se ha en-tregado los diseños de optimización del sistema.

5. No se ha instalado y conectado los instrumentos de geotecnia para la automatización del Re-lleno Sanitario Doña Juana.

“Si la Administración ha agotado todos los instrumentos que tiene a la mano para sancionar al Concesionario, entonces se debe evaluar la opción de acudir a los organismos del orden nacional para que se tomen cartas en el asunto, afirmó la Concejala Luz Mireya.

Lo que no podemos permitir de ninguna manera es que el cumplimiento del laudo por parte del Operador termine significando un aumento en las tarifas de aseo de los usuarios”, advirtió la Concejala Olga Victoria Rubio Cortés.

