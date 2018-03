5 / 5 ( 4 )

Candidata Lilibet Roca Redondo Llegó a la capital de la montaña

*En la ciudad de Medellín los líderes miraístas y familiares también la escucharon con mucha emoción y multiplicarán sus propuestas.

Gracias a su trabajo social durante quince años en el Partido Político MIRA el cual fue enfocado en la prevención del abuso sexual infantil, en la capacitación de emprendimiento y en la protección a los derechos fundamentales como es el Mínimo Vital de agua potable. La periodista y candidata al Senado Lilibet Roca Redondo MIRA N°7 fue invitada por varios líderes antioqueños para conocer de primera mano su experiencia y las propuestas con las que quiere llegar al Congreso de la República.

Para la candidata es muy emocionante recorrer Colombia llevando sus propuestas, hablando con los miraístas, tocando las puertas de los familiares, amigos, y población en general con el fin de que sea apoyada este 11 de marzo en las urnas para el Senado de la República.

“Estoy emocionada de ver que cada día crece más mi campaña, estamos mostrando trabajo, algo que ya hemos hecho desde hace años y hoy solo queremos reforzarlo con las propuestas que traigo para todos los colombianos y los cuales son los mínimos para una persona, como lo es el Emprendimiento Familiar, Ocho Horas Menos de Calle y El Mínimo Vital de Agua Potable, En Medellín la hemos pasado muy bien han acogido mis propuestas y estamos seguros que serán multiplicadores para salir victoriosos este 11 de marzo”, aseveró la candidata.

Las tres propuestas que la candidata abanderará desde el Congreso son pensadas en beneficio de los colombianos de todas las regiones del país, por ejemplo a lo largo del territorio nacional hay muchas comunidades necesitadas y El Emprendimiento Familiar, será de gran ayuda para todos ellos, porque les permitirá generar condiciones de estabilidad a sus emprendimientos por medio de un capital semilla; así mismo el Mínimo Vital de Agua Potable y los proyectos comunitarios de Cultura y deporte también impactarán positivamente a los sectores más vulnerables del país.

“En Medellín recibí mucha aceptación, se identificaron con mis propuestas y me gusta que lo hagan porque se dan cuenta que son temas viables a realizar, no es nada extraño ni imposible. Me voy contenta de mi paso por la ciudad de la ‘Eterna Primavera’ sé que recibiré un gran apoyo antioqueño este 11 de marzo”, indicó la candidata Roca Redondo.

Así mismo la candidata dijo que la ciudad de Medellín y Antioquia aún necesita de proyectos gestionados desde el Congreso que beneficie a toda su población y a los colombianos, y así acabar con problemas como la pobreza y la violencia. Fin

