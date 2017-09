5 / 5 ( 1 )

“En Colombia no hay una política migratoria integral, con un flujo de más de 12 millones de migrantes al año, es más que necesaria”. Rte. Ana Paola Agudelo.

Este martes 19 de septiembre la Representante por los Colombianos en el Exterior, Ana Paola Agudelo, junto con la bancada del Partido MIRA y su Presidente Carlos Alberto Baena, presentará al Congreso una iniciativa legislativa que busca establecer medidas para beneficiar a los colombianos en el exterior y regular también la inmigración en el país.

“Desde sus inicios una de las banderas del Partido ha sido velar por los derechos de los colombianos en el exterior, ahora desde esta curul hemos podido avanzar de manera estructural en la búsqueda de una política integrada para atender a los migrantes”, afirmó la Congresista dando el anuncio de la radicación de este proyecto.

MIRA ha sido de los pioneros en gestar las bases de la política para migrantes, en 2011 se sancionó la Ley que creó el Sistema Nacional de Migraciones, previamente se logró que la atención jurídica a los connacionales fuera gratuita. Ahora la presente medida busca integrar la oferta del Estado y articularla dentro de una sola Ley, así se busca que tanto los colombianos en el exterior, retornados cuenten con las rutas y acompañamiento para acceder a salud, educación, salud, vivienda, trámites, documentos de identidad, emprendimiento, servicios financieros y seguridad social.

Por otra parte, teniendo en cuenta el marco de respeto irrestricto de derechos humanos y responsabilidad compartida, también se propone que los extranjeros en Colombia cuenten con unos mínimos para garantizar una estadía o un tránsito por nuestro país en condiciones dignas.

Frente a ello la Congresista expresó, “Hoy con la coyuntura de millones de connacionales en el exterior y de extranjeros en Colombia y el creciente número de retornados, vemos que es más que necesaria una Ley que articule todos los esfuerzos, desde la sociedad civil y el Congreso de la República hasta el Estado colombiano para una gestión efectiva en favor de todos los migrantes”

Además agregó que no existe un censo, lo que hace imposible determinar el impacto y las necesidades particulares de estas poblaciones, en su mayoría en condiciones de vulnerabilidad. Es por ello, que uno de los puntos esenciales del proyecto es que ordena la realización del censo en el exterior. “Ya el DANE nos dijo que NO hará censo de colombianos en el exterior, una deuda que no nos ha permitido avanzar para extender la oferta pública al exterior, así que lo haremos desde el Congreso”.

Según el Banco de la República, este año se han incrementado los ingresos por remesas desde el exterior. Desde el 2015 son la principal fuente de ingresos llegando hasta casi los 15 billones de pesos al año. Con el Impuesto de Timbre los connacionales aportan al país más de 30 mil millones de pesos al año, sin embargo el presupuesto para la atención consular y para garantizar acceso a los servicios del Estado disminuye cada año. “Con este proyecto se reconoce este gran esfuerzo de nuestros connacionales, es nuestra respuesta para que cada vez sientan a su país más cerca y a su servicio”. Concluyó la Congresista.

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Patio Tomás Cipriano de Mosquera – Congreso de Colombia

Transmisión en vivo por Facebook Live

¿Te resultó útil? Sample rating item

Comentarios