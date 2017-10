“Si nos están mintiendo tendrán que responder… penal y disciplinariamente” Concejal Juan Carlos Olaya

5 / 5 ( 5 )

Redacción

Se está discutiendo el proyecto de acuerdo #48 Por le cual se autoriza al señor alcalde de Santiago de Cali para comprometer vigencias futuras excepcionales, destinadas a financiar la ejecución de proyectos de infraestructura del plan de desarrollo municipal 2016 – 2019: Cali progresa contigo, así lo enuncia, el Concejal Juan Carlos Olaya, del partido MIRA, al hablar de obras, plusvalía, endeudamiento y plan de movilidad

1. La comisión de presupuesto del Concejo aprobó las vigencias futuras para obras del sur. Su opinión?

Estas vigencias futuras son una formalidad para poder incorporar al presupuesto de las vigencias 2018 y 2019 los recursos que se gestionaron mediante empréstito. Valga la pena recordar que el concejo autorizo al alcalde para celebrar contratos de empréstito hasta por 194 mil millones de pesos. De modo que la discusión de fondo no son las actuales vigencias futuras excepcionales que se discuten, el tema grueso ya paso, la autorización para endeudar a la ciudad.

Como concejal del Partido MIRA no hemos sido muy amigos de las autorizaciones para endeudar a la ciudad o aumentar cupos de endeudamiento, no obstante bajo ciertas circunstancias son un mal necesario. En el peor de los casos preferimos que el municipio se endeude con responsabilidad fiscal y no que se creen más impuestos para financiar obras de infraestructura afectando el bolsillo de los caleños.

Por ejemplo cuando uno quiere comprar un carro tiene dos caminos o ahorra juicioso durante muchos años y lo compra de contado, o se endeuda y lo comienza a disfrutar de una vez, en el primer caso no se pagan intereses, en el segundo si, y ese sobrecosto es lo que se conoce como el costo de oportunidad.

Creemos que los proyectos que se van a ejecutar van a dinamizar la económica local, generando empleos directos e indirectos, además, para nadie es un secreto que las obras que se plantean las está pidiendo a gritos desde hace muchos años el sur de la ciudad.

2. Obras por $91 mil millones sin capacidad de endeudamiento , ni de pago de la deuda, en un Municipio inviable económica y fiscalmente. Cuál es su lectura?

Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las instituciones y nos basamos en datos oficiales, ¿Qué quiero decir? Que la Subdirección de Finanzas Públicas del Municipio certificó que el proyecto #48 no afecta la estabilidad financiera del Municipio. Si nos están mintiendo tendrán que responder fiscal, penal y disciplinariamente.

3. Técnica y socialmente la megaobra de la Avenida Circunvalación desde la Cra 80, pasando la Buitrera y llegando a Pance ( Cra 122 ), es más conveniente y está decretada y pagada, que vías q atraviesan haciendas y fincas. Porque el alcalde y el Concejo, se van por vías de claro beneficio particular…..?

Quisiéramos tener acceso a esos estudios para poder plantear y defender esa posición en el concejo. Bajo ninguna circunstancia permitiremos que las actuaciones del Gobierno Local beneficien a unos particulares, el beneficio tiene que ser de ciudad.

4. El plan de desarrollo Armitage, no incluyó las obras que no alcanza a construir por valorización , como las 4 megaobras ( Carretera al Mar, 110 kms rehabilitación de vías, Circunvalación y Parque av Roosvelt ), por $726.985 millones. Esta es un pasivo fiscal del Municipio, que debe hacer el Concejo y la alcaldía?

Desde nuestra óptica jurídica, la acción de cobro de esas megaobras prescribió y lo que debe hacer el Gobierno es dar de baja esa cartera, términos coloquiales: Esa platica se perdió

Desde nuestra óptica jurídica, la acción de cobro de esas megaobras prescribió y lo que debe hacer el Gobierno es dar de baja esa cartera, términos coloquiales: Esa platica se perdió. Debemos aprender del la experiencia, Obras por beneficio general son un fracaso y peor aun, cobrarlas sin haberlas construido. El estatuto tributario permite cobrar después de realizarlas.

5. Hace 4 años, usted votó en contra de las vigencias futuras para Megaobras, porque era un engaño para los caleños. El tiempo le dio la razón, que piensa ahora?

Las votamos negativo porque no se tuvo en cuenta la situación económica de los caleños la cual es necesaria para este tipo de proyectos en los que se crean impuestos. Para la época que no dista mucho de la realidad presente, Cali tenía un índice de desempleo del 17% y de informalidad del 52%, efectivamente el tiempo nos dio la razón, la gente no tenía capacidad de pago.

6. No hay plan de movilidad y nadie asegura que las vías del sur, van a solucionar el problema de la congestión del tráfico. Que recomienda?

Seguiremos insistiendo en su presentación al concejo y ojala que no sea necesario que lleguemos a detener proyectos entre tanto no se presente el PIMU.

Hemos solicitado una y mil veces, no solo nosotros sino varios concejales, el PIMU, plan integral de movilidad urbana, no sabemos porque no lo ha presentado la Alcaldía, el cual es supremamente importante para que haya una articulación de las obras que directa o indirectamente impactan la movilidad. Seguiremos insistiendo en su presentación al concejo y ojala que no sea necesario que lleguemos a detener proyectos entre tanto no se presente el PIMU.

7. La plusvalía es la solución para financiar obras en el sur, útiles hay más de 8 millones de m2 (el área de la vía Cali Jamundí es 1.648 ha ), que dan para aportar más de $400 mil millones. Cree que allí está el instrumento financiero para obras viales y sociales?

Completamente de acuerdo.

8. Para usted Concejal, que significa hacer estas obras, con deuda, sin saber si son prioritarias?

Lo ideal sería tener primero el PIMU y luego construir, no obstante esas obras tienen estudios que señalan una mejoría en la movilidad del sur de la ciudad. Y a ojo de buen cubero hay obras que se necesitan, por ejemplo la ampliación de la vía Cali – Jamundí, es supremamente necesaria, es una vía que es la misma hace 20 años sino es más, y Cali en 20 años ha cambiado mucho y no podemos olvidar que ese es el único suelo de expansión que le queda a Cali.

