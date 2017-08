Min Hacienda tiene “engavetados” cerca de $150 mil millones del sector salud : Carlos Guevara

Bogotá, agosto 1 de 2017

Más de 150 mil millones de pesos por compensación de IVA en juegos de azar recibidos por el Ministerio de Hacienda desde el año 2012, y que deberían utilizados por el Ministerio de Salud para girarlos a los entes territoriales, o en su defecto ser utilizados para la sostenibilidad de la población pobre afiliada al régimen subsidiado, se encuentran “engavetados”, denunció el Congresista del Partido Político MIRA, Carlos Eduardo Guevara.

Los departamentos más afectados son Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar y Santander, que a su vez registran niveles de crisis financiero en sus hospitales públicos, como en el caso de los 124 hospitales públicos de Antioquia, de los cuales 30 se encuentran en riesgo medio y alto, y en el caso de Cundinamarca de 47 hospitales, 15 se encuentran en riesgo medio y alto. De utilizarse para el Régimen Subsidiado, la cifra de afiliados podría incrementarse en 45.000 personas.

El Representante de MIRA aseguró que aunque el argumento del Ministerio de Hacienda para no girar los recursos consiste en que la información reportada por las entidades territoriales no fue consistente, según respuesta a un derecho de petición, se conoció una comunicación emitida por el Ministerio de Hacienda a las Secretarías de Salud del Distrito Capital, de las Gobernaciones de Cundinamarca, Antioquia y Santander, en la que les informaba que los dineros correspondientes a 2013 y 2014 estaban pendientes de actos administrativos para realizar los respectivos giros, sin embargo, a la fecha no han sido emitidos por MinHacienda.

A su vez, según un informe del Ministerio de Salud, las entidades territoriales reportaron deudas 359.698 millones de pesos con corte de diciembre de 2015 a las IPSs públicas y privadas y EPSs que prestan el servicio de salud en los todos los departamentos, generando un desescalonamiento financiero, que se puede traducir en la mala prestación del servicio al usuario.

Estos recursos que se encuentran envolatados en el Ministerio de Hacienda servirían de gran apoyo al fortalecimiento de hospitales públicos, construcción o ampliación de puestos de salud municipales y veredales y brigadas de salud para la población más vulnerable, entre otros.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que en la actual crisis de salud que afecta a todo el país, se utilicen estos recursos”, sostuvo el Representante Guevara.

Relacionado

Comments